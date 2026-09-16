ЦБ России сохранит ключевую ставку до стабилизации инфляции

Банк России намерен продолжить цикл снижения ключевой ставки только после наблюдения устойчивого затухания инфляционных процессов и возвращения инфляции к целевым показателям, сообщил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов на Международном промышленно-энергетическом форуме TNF - 2026 в Тюмени.