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Царьград

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В Раде предложили Зеленскому записать новогоднее обращение на фоне ТЦК

В Раде предложили Зеленскому записать новогоднее обращение на фоне ТЦК

Депутат, пребывающий в СИЗО по подозрению в госизмене, подал идею для обращения президента в Новый год.

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