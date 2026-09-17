Тунца весом 285 кг поймали на Сахалине две женщины

На Сахалине две женщины установили рекорд, поймав тунца весом 285 кг. Улов произошел в районе мыса Свободный.
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