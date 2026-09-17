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Царьград

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Тунца весом 285 кг поймали на Сахалине две женщины

Тунца весом 285 кг поймали на Сахалине две женщины

На Сахалине две женщины установили рекорд, поймав тунца весом 285 кг. Улов произошел в районе мыса Свободный.

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