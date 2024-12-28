🇨🇳🇯🇵 Почему Китай и Япония восстанавливают дипломатические отношения Китай и Япония продолжают работать над улучшением связей.
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🇨🇳🇯🇵 Почему Китай и Япония восстанавливают дипломатические отношения Китай и Япония продолжают работать над улучшением связей.
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