Лавров заявил об изумлении из-за отстранения Карлсена за дресс-код

Исключение норвежского шахматиста Магнуса Карлсена из числа участников чемпионата мира по рапиду в Нью-Йорке за то, что пришел играть в джинсах, вызывает «изумление, если не остолбенение», заявил газете «Коммерсантъ» министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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