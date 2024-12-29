Лавров заявил об изумлении из-за отстранения Карлсена за дресс-код

Исключение норвежского шахматиста Магнуса Карлсена из числа участников чемпионата мира по рапиду в Нью-Йорке за то, что пришел играть в джинсах, вызывает «изумление, если не остолбенение», заявил газете «Коммерсантъ» министр иностранных дел России Сергей Лавров.