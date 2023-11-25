В ДТП с туристическим автобусом под Витебском получила переломы 73-летняя уроженка России

В минувшую пятницу автобус маршрута Санкт-Петербург – Витебск попал в аварию. В тот момент в транспорте находились 26 человекДва человека попали в больницу в результате ДТП под Витебском, среди пострадавших оказалась 73-летняя уроженка России.