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Восстановителю Мариуполя в Таганроге откусил фалангу пальца зять полицейского: местное МВД отказалось возбуждать уголовное дело

Восстановителю Мариуполя в Таганроге откусил фалангу пальца зять полицейского: местное МВД отказалось возбуждать уголовное дело

БлокнотРУ В Таганроге разворачивается абсурдная история, в которой есть все признаки того, что местная полиция пытается выгородить нужного ей человека, совершившего уголовное преступление.

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