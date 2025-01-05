Хватит давить на жалость

О какой жалости речь ??? Все они повара и водители , а воюют надо понимать американцы , англичане и поляки с французами !!! А все эти разрисованные заблудившиеся случайные бедолаги , запуганные и зашуганные с Майдана , случайно прискакали не туда !!!

Игорь Василевский

А их у нас, умных, много? Или старая русская традиция, еще с царей, ставить на кормные места своих, сохранилась? Если нет - тогда не возник бы Вагнер... А энергичных, но тупых, у нас всегда хватало... И 3 года войны, что то мне говорит, ситуацию изменили недостаточно... Где военные училища и профотбор в них? Увы, таких генералов как Келлер да Брусилов... на пальцах руки ..А враг, который стреляет по мне до последнего патрона - должен быть убит. Без вариантов. А после победы проведем сортировку. Козлищ налево, агнцев - направо.. По писанию...