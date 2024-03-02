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Лидер АдГ Крупалла выступил против поставки Германией ракет Taurus Украине

Лидер АдГ Крупалла выступил против поставки Германией ракет Taurus Украине

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла выступил против поставок Германией дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине после того, как в России была обнародована запись разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост.

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