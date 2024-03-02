Лидер АдГ Крупалла выступил против поставки Германией ракет Taurus Украине

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла выступил против поставок Германией дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине после того, как в России была обнародована запись разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост.
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