Жители смоленской деревни просят установить камеру контроля скорости

На участке часто происходят аварии Жители смоленской деревни Прохачево, расположенной в Гагаринском районе, в очередной раз обратились к региональным властям с просьбой установить искусственную неровность или камеру контроля скорости.
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