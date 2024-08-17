В Румынии подтверждено семь случаев заболевания вирусом Западного Нила. Рекомендации НИОЗ для населения

Семь случаев заражения вирусом Западного Нила было зарегистрировано в Румынии с июня по середину августа, говорится в докладе, опубликованном румынским Национальным институтом общественного здравоохранения (НИОЗ).
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