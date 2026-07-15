Корпорациям приказали уехать из Москвы. Путин потребовал отчёт от чиновников

Наталия

Поскольку аналогичное поручение уже давалось после ПМЭФ в 2024 году, а воз и ныне там, никто не наказан и не отстранен за невыполнение, понятно, что та же судьба постигнет и теперешнее. Тем более, срок -до 30 сентября, явно связан с проведением выборной кампании. А потом вся жизнь в России начнется с чистого листа....