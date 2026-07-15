Царьград Коллаж Царьграда Президент России Владимир Путин поручил правительству отчитаться о переезде крупных госкомпаний из Москвы в регионы.
Корпорациям приказали уехать из Москвы. Путин потребовал отчёт от чиновников
Комментарии
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Наталия
Поскольку аналогичное поручение уже давалось после ПМЭФ в 2024 году, а воз и ныне там, никто не наказан и не отстранен за невыполнение, понятно, что та же судьба постигнет и теперешнее. Тем более, срок -до 30 сентября, явно связан с проведением выборной кампании. А потом вся жизнь в России начнется с чистого листа....
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4 н.
ТО
Терехов Олег
Если бы хотел то чего проще изменить налоговое законодательство что бы налоги платились не в Москве а по месту деятельности этих компаний и не надо пиарного шума и пыли!
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4 н.
Nikolia Vovchenko
Полностью ни одного
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4 н.
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