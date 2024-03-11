Боль в погоне за красотой: исследование показало, что каждый восьмой страдает от хронической боли после косметической операции

Согласно результатам исследования, опубликованным в научном журнале Scandinavian Journal of Pain, десять процентов респондентов недавнего опроса взрослых норвежцев перенесли косметическую операцию, причем каждый восьмой из них испытывает хроническую послеоперационную боль.
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