Le Monde сообщает, что экономика РФ оказалась значительно более стойкой, чем предполагали на Западе

Журналист Жан-Мишель Беза в статье для издания Le Monde заявил, что экономика России выстояла под беспрецедентными санкциями и оказалась значительно более стойкой, чем ранее предполагали на Западе.
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