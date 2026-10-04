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proavto21

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Обновлённый Hyundai Tucson из Казахстана: стоит ли он своих денег в России

Обновлённый Hyundai Tucson из Казахстана: стоит ли он своих денег в России

Автомобильный рынок России пережил тектонический сдвиг, который многие предпочли бы не замечать. Ещё несколько лет назад корейские бренды чувствовали себя здесь как дома, а сейчас их доля сжалась до статистической погрешности.

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