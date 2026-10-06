Стартовал месячник по благоустройству

Коммунальные службы за месяц совместят окончание летней уборки и подготовку к зимнему сезону. За 31 день им предстоит привести в порядок 301 млн кв.
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