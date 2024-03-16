Более 1,6 млн избирателей стали победителями первого розыгрыша «Миллион призов»

В ближайшее время победителям начнут рассылать SMS-сообщения Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», по итогам первого дня голосования на выборах президента РФ более 1,6 млн москвичей, которые проголосовали электронно, стали победителями первого розыгрыша «Миллион призов».