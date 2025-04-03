Посольство РФ поздравило узников концлагерей из Латвии с юбилеем Великой Победы

Узники фашистских концлагерей, проживающие в Латвии, участницы проекта «Известий» «Великая Победа» Алиса Галилеева и Анастасия Портнова получили от российского посольства в Риге юбилейные медали «80 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».