В Москве не планируют дополнительных ограничений к Новому году

Дополнительных ограничений в Москве к новогодним праздникам вводить не планируют. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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