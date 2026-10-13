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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Новак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля

Новак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля

Снятие частичного запрета на экспорт позволит поставить на рынок 500 тысяч тонн топлива Вице‑премьер Александр Новак сообщил о переговорах по поставкам дизельного топлива между Россией и США.

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