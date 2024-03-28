Форвард «Сент-Луиса» Сундквист выбыл на 6 месяцев из-за разрыва крестообразной связки колена

У шведского нападающего выявлен разрыв передней крестообразной связки правого колена. 29-летний игрок получил травму в недавнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (1:2 ОТ) после хита защитника Брэйдена Макнэбба.
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