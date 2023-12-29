Посещаемость российских фильмов увеличилась более чем в два раза. Об этом говорилось на пресс-конференции с участием министра культуры России Ольги Любимовой, председателя правительства Татьяны Голиковой и исполнительного директора Фонда кино Федора Соснова.
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