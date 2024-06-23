В АТОР рассказали, во сколько обойдется отдых на двоих в Турции

МОСКВА, 23 июня, ФедералПресс. Отдых в Турции этим летом представляет собой разнообразие вариантов для российских туристов, а стоимость путевки зависит от уровня комфорта выбранного отеля и начинается от 135 тысяч рублей за десять ночей.
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