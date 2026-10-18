Отец обладателя Кубка Стэнли 2018 года в составе хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова скончался в возрасте 60 лет.
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