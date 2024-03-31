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Будет вкусно

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Жареное нельзя, а пирожков ой как хочется. Нашла способ полезнее и вкуснее

Жареное нельзя, а пирожков ой как хочется. Нашла способ полезнее и вкуснее

Любите пирожки, но нельзя жареное? Выберите более правильный способ приготовления — в духовке. Печёные пирожки не менее вкусные, а сделать их даже проще! Покажем интересный способ лепки, вкусную и сытную начинку, а также рецепт мягчайшего теста, как пух.

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Vera Klemas
Яйцо - 1 ч. л. Это как?
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