Жареное нельзя, а пирожков ой как хочется. Нашла способ полезнее и вкуснее

Любите пирожки, но нельзя жареное? Выберите более правильный способ приготовления — в духовке. Печёные пирожки не менее вкусные, а сделать их даже проще! Покажем интересный способ лепки, вкусную и сытную начинку, а также рецепт мягчайшего теста, как пух.