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Мини-лаборатории ADSEP автоматизируют научные эксперименты на МКС

Мини-лаборатории ADSEP автоматизируют научные эксперименты на МКС

На Международной космической станции одновременно проводится несколько сотен научных экспериментов. Многие из них требуют многочасовой работы, поэтому исследователям приходится учитывать ограниченное время экипажа.

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