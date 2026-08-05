Мини-лаборатории ADSEP автоматизируют научные эксперименты на МКС

На Международной космической станции одновременно проводится несколько сотен научных экспериментов. Многие из них требуют многочасовой работы, поэтому исследователям приходится учитывать ограниченное время экипажа.
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