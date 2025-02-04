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В Петербурге 59% жителей матерятся при коллегах

В Петербурге 59% жителей матерятся при коллегах

Опрос показал, что 59% жителей Северной столицы матерятся на работе. Из них 31% респондентов отметили, что используют ненормативную лексику лишь при эмоциональном накале, еще 19% — независимо от обстоятельств, а 9% — регулярно.

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