В Петербурге 59% жителей матерятся при коллегах

Опрос показал, что 59% жителей Северной столицы матерятся на работе. Из них 31% респондентов отметили, что используют ненормативную лексику лишь при эмоциональном накале, еще 19% — независимо от обстоятельств, а 9% — регулярно.
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