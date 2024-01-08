Теперь женщины ищут приключений, а мужчины ворчат на лавочках

а кому хочется очередную маму иметь?)) да и со временем секс мужчины всё больше зависит от женщины, если в ней пусто, то и секс с ней не получится.

Надежда Кувыкина

Ну вот, у вас как раз эта проблема может быть, так как не было контакта со своей бабой... Обсуждения этой стороны жизни.. Понимания.... роблем... А потом.. Понятно, чем реже это делать, тем...