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Всё о женщинах

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Теперь женщины ищут приключений, а мужчины ворчат на лавочках

Теперь женщины ищут приключений, а мужчины ворчат на лавочках

Недавно бабушкина приятельница нашла себе жениха. Она вдова, он вдовец, познакомились на занятиях танцевальной группы для лиц старшего возраста.

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Комментарии
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Владимир Соколов
а кому хочется очередную маму иметь?)) да и со временем секс мужчины всё больше зависит от женщины, если в ней пусто, то и секс с ней не получится.
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10 час.
Виктор Белогорцев
мужчины потенцию не теряют, её гробят тупые бабы
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8 час.
Надежда Кувыкина
Ну вот, у вас как раз эта проблема может быть, так как не было контакта со своей бабой...  Обсуждения этой стороны жизни.. Понимания.... роблем... А потом.. Понятно, чем реже это делать, тем...
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2 час.

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