Фото: KIM LUDBROOK/EPA/ТАСС Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета 1486 прочтений Вчера Соединенные Штаты «очень заинтересованы в том, чтобы ослабить БРИКС или же, в идеале, развалить».
США пытаются выбить самое слабое звено БРИКС
Комментарии
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Наталия
Удивляться нечему, Штаты действуют согласно своему главному принципу: "Америка превыше всего". Неужели кто-то ожидал от них чего-то иного? Эти спокойно пройдут по трупам, вытрут обо всех ноги, и никто им не указ, ни ООН, ни ЕС, ни прочие международные организации..
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20 час.
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