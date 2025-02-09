США пытаются выбить самое слабое звено БРИКС

Наталия

Удивляться нечему, Штаты действуют согласно своему главному принципу: "Америка превыше всего". Неужели кто-то ожидал от них чего-то иного? Эти спокойно пройдут по трупам, вытрут обо всех ноги, и никто им не указ, ни ООН, ни ЕС, ни прочие международные организации..