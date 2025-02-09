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США пытаются выбить самое слабое звено БРИКС

США пытаются выбить самое слабое звено БРИКС

Фото: KIM LUDBROOK/EPA/ТАСС Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета 1486 прочтений Вчера Соединенные Штаты «очень заинтересованы в том, чтобы ослабить БРИКС или же, в идеале, развалить».

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Комментарии
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Наталия
Удивляться нечему, Штаты действуют согласно своему главному принципу: &quot;Америка превыше всего&quot;. Неужели кто-то ожидал от них чего-то иного? Эти спокойно  пройдут по трупам, вытрут обо всех ноги, и никто им не указ, ни ООН, ни ЕС, ни прочие международные организации..
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