В Шаранге полицейские задержали мужчину, совершившего кражу у бывшей возлюбленной

В конце мая текущего года в отделение полиции (дислокация пгт. Шаранга) МО МВД России "Уренский" с заявлением обратилась местная жительница 1989 года рождения, которая сообщила, что ночью из ее квартиры были похищены 5 200 рублей и банковская карта.