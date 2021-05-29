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В Шаранге полицейские задержали мужчину, совершившего кражу у бывшей возлюбленной

В конце мая текущего года в отделение полиции (дислокация пгт. Шаранга) МО МВД России "Уренский" с заявлением обратилась местная жительница 1989 года рождения, которая сообщила, что ночью из ее квартиры были похищены 5 200 рублей и банковская карта.

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