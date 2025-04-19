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Украина стала для Трампа подводной лодкой: никуда он не денется

Украина стала для Трампа подводной лодкой: никуда он не денется

Дональд Трамп заявил о готовности поддерживать мирные переговоры по Украине до конца этой недели. В Белом доме ждут ответа России по дальнейшему перемирию, энергетическая часть которого истекла в четверг.

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Комментарии
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Eduard
Удави Зеленского,а там как по маслу пойдет!
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6 час.
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