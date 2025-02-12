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Задержан уличный грабитель

Задержан уличный грабитель

Задержали Марка Толстихина на станции метро в Москве, где в стесненных условиях не разбежишься. Спортсмена, имеющего звание мастера спорта по легкой атлетике и увлекающегося кроссом и горным бегом, ранее приговорили к принудительным работам за уличную кражу, но он, видимо по привычке, сбежал с места отбытия наказания.

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