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Звезда сериала «Перевал Дятлова» задержан в Пулково за наркотики: что дальше?

Звезда сериала «Перевал Дятлова» задержан в Пулково за наркотики: что дальше?

Звезда сериала «Перевал Дятлова» задержан в Пулково за наркотики: что дальше? Ирэн Орлонская15 сентября в аэропорту Пулково был задержан актер Евгений Ткачук, известный по роли в сериале «Перевал Дятлова».

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Комментарии
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ВК
Вячеслав Кудрявцев
какая нахуй звезда! а перевал его ждет!
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9 час.

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