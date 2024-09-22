Звезда сериала «Перевал Дятлова» задержан в Пулково за наркотики: что дальше? Ирэн Орлонская15 сентября в аэропорту Пулково был задержан актер Евгений Ткачук, известный по роли в сериале «Перевал Дятлова».
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