В Москве сэкономили более 11 млрд рублей за счёт экспертизы цен в госзакупках

Заместитель мэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева заявила, что столица сэкономила 11,53 млрд рублей по итогам первого полугодия 2024 года благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов в системе госзакупок.