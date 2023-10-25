Премьер-министр Исландии присоединилась к забастовке женщин из-за зарплат

Исландки заявили об участии в забастовке из-за гендерного разрыва в оплате труда. Солидарность с соотечественницами проявила и премьер-министр страны Катрин Якобсдоуттир, заявившая, что тоже не будет работать.
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