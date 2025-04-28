Конгрессвумен Грин двумя словами описала итоги встречи Трампа с Зеленским

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин двумя словами описала итоги разговора американского президента Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским, которые встретились в Ватикане.
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