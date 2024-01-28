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МИД: Украина планирует украсть более $2 млрд российских активов

МИД: Украина планирует украсть более $2 млрд российских активов

Руководитель второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Полищук заявил, что Украина планирует украсть российские активы в стране на общую сумму более $2 млрд.

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