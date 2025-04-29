«Что-то новое»: как российские бойцы в зоне СВО превращают смекалку в оружие

На фронте, где каждый метр дается в бою, российские военные превращают смекалку в оружие. Роботы-камикадзе, перерожденные трофейные дроны, импровизированные минные ловушки — войска группировки «Запад» изобретают технологии прямо под огнем.
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