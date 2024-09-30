Чем Ольга Торубарова запомнилась на посту министра?- Запостила мощный фаллический арт с детской площадки;- Отрекламировала Шанель;- Сказала, что сыновьям и дочерям Крыма не нужны бассейны, потому что у них есть моря;- Спортзалы под её руководством тоже, если честно, не блистали;- Да и со скалодромами не срослос.