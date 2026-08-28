Пока Мадуро в тюрьме, венесуэльская нефть отходит США

По данным ряда американских СМИ, администрация Дональда Трампа приближается к заключению масштабного соглашения с Венесуэлой, которое предоставит американским компаниям долгосрочный доступ к разработке ключевых нефтяных месторождений страны.
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