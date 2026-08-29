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Новости Тамбова

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На ГТС в Никифоровском округе устранили неисправность запорной арматуры

На ГТС в Никифоровском округе устранили неисправность запорной арматуры

На гидротехническом сооружении на балке Селезневская вблизи села Сабуро-Покровское Никифоровского округа специалисты восстановили работоспособность запорной арматуры.

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