Эксперт Киселев: освобождение Часова Яра откроет для ВС РФ оперативный простор

ЛУГАНСК, 3 мая. /ТАСС/. Освобождение Часова Яра и Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР позволит российской армии выйти на оперативный простор и создаст серьезные предпосылки для освобождения других населенных пунктов Донбасса, в частности Краматорска.