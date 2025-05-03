Эксперт Киселев: освобождение Часова Яра откроет для ВС РФ оперативный простор

ЛУГАНСК, 3 мая. /ТАСС/. Освобождение Часова Яра и Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР позволит российской армии выйти на оперативный простор и создаст серьезные предпосылки для освобождения других населенных пунктов Донбасса, в частности Краматорска.
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