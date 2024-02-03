Где взять ресурс и на что мы сливаем энергию? Бывает ли у вас состояние, когда ничего не хочется, совсем нет сил и желания что-либо делать? Бывает такое, что стоит вам только присесть и вы замираете в некоем состоянии опустошения эмоционального и физического? И говорите себе, что надо встать, есть еще дела, которые надо сделать, потому что “НАДО”.