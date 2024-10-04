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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Более 40 % игроков Baldur’s Gate 3 использует моды — занимательная статистика от Larian...

Более 40 % игроков Baldur’s Gate 3 использует моды — занимательная статистика от Larian...

Более 40 % игроков Baldur’s Gate 3 использует моды — занимательная статистика от LarianРазработчики из Larian Studios у себя в соцсетях поделились статистикой, демонстрирующей популярность интегрированной недавно в фэнтезийную ролевую игру Baldur’s Gate 3 официальной поддержки модификаций.

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