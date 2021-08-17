Зачем Меркель встречается с Зеленским?

Патриот России и Советского СоюзаПолитикаЗачем Меркель встречается с Зеленским? Анализ серьезных немецких источников позволяет сделать вывод, что Меркель будет обсуждать два вопроса: 1.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльбина Колесниковапоживём и увидим чем встреча закончится.Анфиса ИвановаЯ думаю - только рекомендациями...и пфсё! Может Меркель ещё что-нибудь наобещает - для пресс-конференции , чтоб замаслить свой приезд - но это точно уже будет необязательным и просто пустобрехством... И Зе уже сегодня это знает...кирдюк его ждет, точно!ИванДать клятву и сплясать гапакаViktor OtchenashУкраина за 30 лет "самостийности" из развитой страны скатилась до уровня африканских стран! Всё похерила из-за ненависти к России. Всё забыла, что ей союз с Россией давал. Народ страны заслуживает тех правителей, которых выбирает. Если народ Украины молчит, то пусть выживает с этими руководителями сам. Никто ей помогать уже не желает. Даже её любимые друзья Пиндосы. Если бы народ украины поднялся, то даже нацики давно уже убрались бы с неньки или затаились бы по хуторам. Забота украинских властей о своём население за прошедшие 30 лет наглядно видна по Крыму, только тянули из республики, ничего в неё не вкладывая. Но настолько тупые, что до сих пор лелеют надежду на то, что крымчане их любят и мечтают вернутся в их хлев. Ну-у ТУПЫЕ!Комментировать
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