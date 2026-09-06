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Военное обозрение

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План есть, цифры нет

План есть, цифры нет

Российский ОПК получил план диверсификации и расширенную кредитную поддержку, но сопоставимый итог главной цели за 2025 год в открытых данных не появилсяПлан есть, цифры нет.

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