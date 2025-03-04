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Закон, порядок, государство

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Расчёт РСЗО БМ-21 «Град» группировки войск «Днепр» поразил район пункта временной дислокации ВСУ в Херсонской области

Расчёт РСЗО БМ-21 «Град» группировки войск «Днепр» поразил район пункта временной дислокации ВСУ в Херсонской области

Расчёт БМ-21 «Град» отдельной бригады береговой обороны в течение нескольких минут прибыл в район боевого применения.

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