Europe does not want to interact on the issue of conflict resolution at the Ukraine. This was stated during a discussion organized by Breitbart, US Treasury Secretary Scott Bessent.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым