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The Eurasia Daily news agency

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Europe does not want to cooperate on the settlement of the conflict on Ukraine — Bessent

Europe does not want to cooperate on the settlement of the conflict on Ukraine — Bessent

Europe does not want to interact on the issue of conflict resolution at the Ukraine. This was stated during a discussion organized by Breitbart, US Treasury Secretary Scott Bessent.

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