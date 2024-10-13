Генпрокуратура планирует конфисковать имущество экс-замминистра обороны Иванова

Генпрокуратура, надзирающая за расследованием уголовных дел в отношении бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, приступила к подготовке материалов о конфискации его активов, очевидно имеющих коррупционное происхождение.
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