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Закон и Порядок

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Пришло «время шуток»?

Пришло «время шуток»?

В последнее время многих представителей так называемой отечественной «элиты» стало как-то подозрительно - часто пробивать на «шутки юмора»: и депутатов с сенаторами, и пропагандистов с чиновниками, и даже представителей РПЦ.

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Комментарии
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Александр Рожков
Я шутки панимаю. Гы, Гы!
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16 час.

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